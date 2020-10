Atletico Carrara, Cenderelli è il tecnico della Juniores

Scatterà sabato 10 ottobre il campionato regionale juniores che vede, per il terzo anno consecutivo, la partecipazione dell’Atletico Carrara.

La squadra, affidata ad un tecnico giovane e preparato quale Marco Cenderelli (foto), scelto dal club nerazzurro dopo la decisione di Davide Ratti di passare agli Under 17 della Carrarese, in avvio affronterà subito San Marco Avenza , in trasferta sul terreno del Paolo Deste delal Covetta, e la Massese in casa alla Fossa dei Leoni.

“Un esordio con un derby – commentano i dirigenti dalla Fossa dei Leoni – poteva essere anche prevedibile, considerando che il girone è composto da cinque squadre della provincia, più singolare il fatto che anche alla seconda ci sarà un derby, ma si sa, per dire una frase fatta, che tutte le squadre andranno affrontate”.

“Sulla squadra – interviene il Direttore Riccardo Rinaldi – siamo partiti in ritardo dovendo fronteggiare un cambio di guida tecnica, e dovendo completare la rosa, ma alla fine crediamo di aver messo insieme un buon gruppo- L’avvio ritardato non ci ha permesso di disputare tornei e partite ufficiali, solo qualche amichevole, siamo in rodaggio, ma ci faremo trovare pronti”.