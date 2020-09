Carrarese, riparte il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21”

CARRARA – Ripartirà stasera, al termine di Carrarese-Pro Patria, il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” che premierà, alla fine del campionato, il giocatore della Carrarese che avrà ottenuto più voti dai tifosi come “man of the match”. Il sondaggio verrà ripetuto dopo ogni giornata di campionato, di qui sino al termine della stagione.

L’azzurro più votato in assoluto verrà omaggiato dall’agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle in Toscana.