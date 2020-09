Carrarese-Pro Patria: le pagelle

CARRARA – E’ iniziata con un pari a reti inviolate l’avventura della Carrarese nella nuova stagione. Azzurri in emergenza, con diverse assenze che hanno impedito alcuni cambi chiave in grado di dare la svolta al match. Brividi nel finale di partita con una doppia occasione sprecata dagli ospiti, rimasti in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo. E così la squadra di Baldini porta a casa il primo punto stagionale.

Di seguito le pagelle degli azzurri:

MAZZINI 6: Inoperoso per tutto il match. Si fa trovare pronto nelle uscite alte.

GRASSINI 6: Si fa vedere con qualche buona iniziativa in fase di spinta ma è poco preciso nel momento del cross.

ROTA 6: Buona gara per l’ex Monopoli che dimostra personalità e aggressività al punto giusto. Quasi sempre efficace nell’anticipare l’avversario, soprattutto nel gioco a terra. Nel finale rischia insieme a Murolo la frittata che avrebbe potuto mandare in vantaggio gli ospiti.

MUROLO 5.5: Quasi perfetto per gran parte della partita, si perde nel finale con due errori in situazioni facilmente gestibili da un centrale della sua esperienza.

ERMACORA 5.5: Qualche imprecisione in fase difensiva e poca personalità nelle accelerazioni.

AGYEI 6: Solita prestazione di sostanza. Rischia tuttavia in un paio di occasioni, quando si intestardisce troppo nel dribbling perdendo ingenuamente palla.

PASCIUTI 6.5: Parte in mediana, viene dirottato in difesa con l’ingresso di Luci e chiude in attacco. Ovunque si trovi in campo, è sempre una garanzia di qualità per la squadra.

CALDERINI 5.5: Non riesce mai a rendersi pericoloso. Da un’ala con le sue qualità ci si aspetta di più.

SCHIRO’ 5.5: Gioca un buon primo tempo, cala nettamente nella ripresa, proprio quando c’è bisogno anche del suo estro per trovare la rete che sblocca il match.

PAVONE 6: Uno dei più propositivi oggi nel reparto offensivo. Prova a mettersi in mostra sulla corsia di destra ma è costantemente raddoppiato e non riesce a creare particolari pericoli.

INFANTINO 5,5: Va vicinissimo al gol nel primo tempo ma trova la grande risposta del portiere ospite. Praticamente invisibile nel resto del match.

LUCI 7: Ecco lo spirito del leader. Al suo esordio in maglia azzurra entra e conferisce personalità, qualità e visione di gioco. Sarà una pedina fondamentale per mister Baldini.

BORRI sv: Gioca un breve spezzone di partita.

BALDINI 6.5: Si trova a fare i conti con diverse assenze. Troppe, per una squadra che attende ancora qualche innesto per essere completa. Con i pezzi che ha però fa del suo meglio e si gioca tutte le carte a disposizione per provare a vincere la partita.