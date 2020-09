Baldini: «Sono fiducioso. Questa squadra è giovane ma fortissima». Rota: «Abbiamo dato tutto»

CARRARA – “Sono fiducioso. Abbiamo una squadra non forte, ma fortissima, seppur molto giovane. Perciò sono convinto che la Carrarese farà un grande campionato”. Non si lascia scoraggiare mister Baldini dalla partenza un po’ in sordina dei suoi, fermati sullo 0-0 da una Pro Patria rimasta in inferiorità numerica per buona parte della ripresa. E’ anche vero, però, che alla Carrarese mancavano diversi giocatori. “Eravamo in emergenza – ammette il tecnico azzurro – con quattro giocatori squalificati e due infortunati, Doumbia e Manzari. Tutti giocatori di grande spessore. Ma siamo comunque riusciti a fare un’ottima partita. Cosa è mancato per trovare il gol? Niente. Dovevamo solo fare le cose con più lucidità. Siamo andati vicini a segnare ma abbiamo anche rischiato di perdere in occasione di due contropiedi pericolosi. In ogni caso sono contento di quello che ha fatto la squadra. Hanno giocato tanti ragazzi nuovi che si sono comportati bene. Non è facile riconoscere da subito il gioco che facciamo noi, ma ci stiamo lavorando e anche su questo sono fiducioso”.

Tra i migliori in campo tra le fila degli azzurri il difensore greco Arensi Rota (in foto), al centro della difesa con Murolo per gran parte del match e nella corsia di destra nel finale di partita, con l’ingresso in campo di Borri. “Sono a disposizione del mister e dovunque decida di farmi giocare cerco di dare il massimo – commenta l’ex Monopoli – In passato ho fatto tanti anni come terzino destro, soprattutto quando giocavo in Grecia. Sono felice quindi di dare una mano anche in quel ruolo. Mister Baldini è un allenatore davvero forte e di grande esperienza e mi trovo bene nel suo gioco così aggressivo. Secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita, cercando di mettere in pratica anche alcuni schemi che proviamo in allenamento. Sicuramente dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri e crederci un po’ di più quando arriviamo nei pressi della porta. Ma la squadra era aggressiva, aveva un obiettivo e ha fatto il massimo. Non penso ci sia mancato qualcosa di particolare, semplicemente non è entrata la palla”.