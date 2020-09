Carrarese, domenica si gioca regolarmente

La Serie C inizierà come stabilito domani. AIC e Lega Pro si sono venute incontro e hanno quindi scongiurato lo sciopero indetto dall’Assocalciatori. Da Firenze sono arrivati segnali confortanti grazie alla mediazione della FIGC e l’accordo sulle liste sarebbe stato trovato.

La linea è, quindi, quella di giocare.

Ora bisognerà capire se le liste saranno effettivamente – come da notizie circolate in queste ore – ampliate da 22 a 24 giocatori, più un calciatore del 2001, oltre alla possibilità di cambiare un infortunato con giocatori fuori lista. Il campionato di Serie C potrà quindi ripartire domani sabato 26, mentre la Carrarese scenderà in campo domenica 27 contro la Pro Patria (ore 15)

Di seguito il comunicato ufficiale dell‘AIC:

“L’Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”