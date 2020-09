Carrarese, in attacco dal Sassuolo arriva Manzari: “Qui posso vincere”

Di seguito le prime dichiarazioni in azzurro del calciatore barese:

“L’opportunità di indossare la maglia azzurra è una di quelle da non lasciarsi sfuggire perché, oltre ad imparare ritmi e tattica del calcio professionistico, mi dà la possibilità di vincere. La filosofia che segue Mister Baldini spingerà tutti noi a dare qualcosa in più. Si giocherà tanto e spesso e voglio essere pronto a giocarmi le opportunità che mi verranno concesse. La mia prima esperienza nel professionismo voglio che sia indimenticabile. Le mie caratteristiche sono quelle del calciatore di fascia, rapido e tecnico, mi piace giocare a piede invertito per provare la conclusione in porta, essendo mancino a destra posso provare la via del goal oltre che l’assist”.