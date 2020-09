Carrarese-Ambrosiana (4-0): le pagelle

CARRARA – La Carrarese parte col botto nella nuova stagione rifilando un poker all’Ambrosiana nel primo turno di Coppa Italia. Oltre a Caccavallo e al solito Infantino, hanno trovato la rete personale anche i neo arrivati Schirò e Rota, entrambi autori di una buona prestazione. Positiva l’intesa in attacco, con il giovanissimo Pavone in campo dal primo minuto al posto di Caccavallo. Ordinata la difesa, quasi del tutto rinnovata rispetto allo scorso anno, con Imperiale e Grassini sulle fasce e Rota accanto a Murolo.

Di seguito le pagelle degli azzurri:

MAZZINI 6.5. Risponde presente quando chiamato in causa. Attento ed efficace nelle uscite quando la squadra ospite, raramente, si fa vedere dalle sue parti.

IMPERIALE 7. Sulla fascia sinistra è imprendibile. Unisce velocità e capacità di saltare il diretto avversario e dimostra grande qualità nel piazzare cross appetibili per i compagni.

MUROLO 6.5. Il solito leader difensivo. Puntuale negli interventi, sovrasta con la consueta prestanza fisica gli attaccanti ospiti annullando le loro poche sortite.

ROTA 7. Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto per aver realizzato la rete che vale il 3-0. Difensore roccioso ma anche duttile. All’occorrenza, infatti, come accaduto nella ripresa, può spostarsi anche sulla fascia.

GRASSINI 6. Propositivo a inizio partita, più in ombra nel resto del match. Dimostra comunque di avere grande corsa e buone qualità tecniche.

PASCIUTI 6.5. In mediana accanto ad Agyei, è lui il vero regista della squadra. Autore dell’assist in occasione della prima rete firmata da Infantino, mostra un’ottima forma in vista dell’avvio di campionato.

AGYEI 6. Dopo una stagione, quella passata, piuttosto travagliata a causa della riabilitazione dovuta all’infortunio all’anca, il ghanese sembra tornato quello dei primi mesi in azzurro: corsa, fisicità e capacità di intercettare un gran numero di palloni.

CALDERINI 6.5. Nel reparto offensivo, almeno nel primo tempo, appare come quello meno propositivo. Nella ripresa, quando si aprono più spazi, offre qualche spunto interessante in velocità. Suo l’assist per il 3-0 siglato da Rota.

SCHIRO’ 7.5. Impiegato alle spalle del tridente d’attacco, al giovane scuola Inter bastano 7 minuti per mostrare tutto il suo repertorio, con un mancino che incarna perfettamente il mix potenza-precisione. Per tutto il match fa da raccordo tra centrocampo ed attacco attraverso continui fraseggi con i compagni.

PAVONE 6.5. Preferito a Caccavallo sulla fascia destra, non sfigura affatto nella prima uscita ufficiale in maglia azzurra. Tanta corsa e un’importante capacità di dribbling nello stretto da parte dell’ex Pescara, che pare aver trovato una buona intesa con i compagni di reparto. Peccato per il gol divorato di testa che avrebbe impreziosito la sua prestazione.

INFANTINO 7. Ricomincia da dove aveva lasciato, dimostrando di non aver perso il vizio del gol. Dopo appena due minuti apre le marcature con un gran colpo di testa da vero rapinatore d’area. Spreca l’occasione per la doppietta personale, non sfruttando al meglio una respinta del portiere avversario.

BORRI 6. Va a fare coppia con Murolo nella ripresa, con Rota che viene spostato sulla fascia destra. Non appare al meglio della forma, ma gioca comunque una partita sufficiente senza mostrare particolari difficoltà.

FORESTA 6,5. Il solito metronomo azzurro, tutto fiato e grinta. Corre senza sosta per l’intera ripresa e si addentra in ogni scambio avversario per provare ad intercettarlo e far ripartire i suoi.

CACCAVALLO 7. In netta ripresa dopo una stagione segnata dalle difficoltà sul piano degli infortuni. Entra nella ripresa e va a piazzarsi al suo posto, sulla fascia destra, dove può dare il meglio di sé. Cerca e trova la rete che vale il poker, con un’azione personale all’interno dell’area che culmina col solito mancino.

FORTUNATI s.v. Entra a dieci minuti dal termine per far rifiatare Pasciuti.

FANTINI s.v: Subentra a Infantino nel finale di gara piazzandosi al centro dell’attacco.

BALDINI 7. Prima gara ufficiale e prima vittoria stagionale. Nella nuova Carrarese si vede già la sua mano: i giocatori imprimono un ritmo altissimo già nei primi minuti, infatti, dopo appena 10 giri d’orologio, il risultato è già sul 3-0. Interessanti alcuni fraseggi, soprattutto nel reparto offensivo, frutto probabilmente del lavoro svolto in settimana.