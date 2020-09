Luciano Spalletti special guest in tribuna al “Dei Marmi”

CARRARA – Uno special guest nella tribuna dello Stadio Dei Marmi questo pomeriggio: si tratta di mister Luciano Spalletti, amico e collega di Silvio Baldini, in visita a Carrara per assistere alla sfida tra Carrarese e Ambrosiana. Sfida che ha visto scendere in campo con la maglia azzurra anche Grassini e Schirò, due giovanissimi giunti dalla Primavera dell’Inter, società con cui l’ex allenatore della Roma è ancora sotto contratto.

Dopo aver assistito all’intero match, conclusosi con la vittoria della Carrarese per 4-0, Spalletti si è trattenuto nel post-partita per scambiare due chiacchiere con mister Baldini, congratulandosi con lui per l’ottimo esordio nella nuova stagione.