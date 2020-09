Pontremolese, da oggi si fa sul serio

Dopo piu’ di sei mesi la Pontremolese torna a disputare una gara ufficiale. Questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 16) prima gara del triangolare di Coppa Italia di Eccellenza. Gli azzurri ospitano la Massese di mister Gassani. Una delle due poi, a seconda dell’esito del match, se la vedrà domenica prossima con la San Marco detentrice della manifestazione.

Le parole del mister biancazzurro Giuseppe Zuccarelli (foto).

“La partita di quest’oggi per noi servirà solo per capire se il percorso tecnico che abbiamo intrapreso possa dare i suoi frutti e quindi servirà per testare se il lavoro fin qui svolto è stato efficacemente recepito sia come squadra che come singoli.

Non poteva capitare partita migliore per valutare quanto detto ,visto che giochiamo,come tutti sanno, contra la squadra più forte del.girone.

Nessuno va in campo per perdere ovviamente ma quello che Sono curioso di vedere è la prestazione,il temperamento ,il coraggio e la personalità che la squadra metterà in campo.

La.formazione iniziale non sarà fatta in funzione dell’avversario ma su quello che vogliamo provare in campo,tenendo conto che abbiamo qualche giocatore non al meglio e qualcuno che ,avendo saltato alcuni giorni della preparazione, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.”