Carrarese, buon allenamento con l’Inter

Unan stimolante seduta di allenamento congiunto per la Carrarese che questo pomeriggio ha affrontato al Suning Training Center di Appiano Gentile l’Inter di Antonio Conte in una pseudo partita disputata senza neppure la terna arbitrale.

In casa del Biscione la Carrarese ha sfoggiato la nuova maglia griffata Givova, da oggi nuovo sponsor tecnico degli apuani, una maglia dal modello affascinante in perfetto stile Boca Juniors che, benché la società abbia specificato che non si tratta ancora di quella ufficiale, ha raccolto molti consensi tra i tifosi sui social, tifosi memori ancora della discutibile divisa biancazzurra dello scorso anno.

Per quanto riguarda il test amichevole, svoltosi in due parti, l’Inter si è aggiudicata la prima frazione per 4-0 con doppietta di Lukaku (foto: inter.it), gol di Ashley Young e Alexis Sanchez. Tre a zero nella seconda parte con le realizzazioni di Lautaro Martinez (doppietta anche per lui) e Salcedo.

