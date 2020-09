Serie C, ecco il calendario completo della Carrarese

CARRARA – Ufficializzati poco fa nella sede della Lega Pro i calendari della stagione 2020/21 di Serie C. Per la Carrarese prima giornata in casa contro la Pro Patria, seconda a Sesto San Giovanni, sul campo della Pro Sesto. Al settimo e ottavo turno due big match, rispettivamente contro Novara, al Dei Marmi, e Alessandria, in casa dei piemontesi. All’undicesima giornata, invece, derby caldissimo all’Armando Picchi di Livorno. Ultima gara del girone di andata sul campo della Pro-Vercelli.

Di seguito il calendario completo degli azzurri (girone di andata):