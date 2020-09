Carrarese, prima di campionato in casa contro la Pro Patria

CARRARA – Sarà Carrarese-Pro Patria la prima sfida degli azzurri nella stagione sportiva 2020/2021, al via il prossimo 27 settembre. E’ quanto determinato dal sorteggio effettuato nella sede della Lega Pro a partire dalle 17. Prima gara tra le mura amiche, dunque, per la compagine di mister Baldini. Ultima giornata in trasferta, sul campo della Pro Vercelli.

Nel frattempo, a proposito dell’imminente inizio del nuovo campionato, il presidente della Serie C Francesco Ghirelli ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport: “Dopo lunghi mesi di sofferenza sarà bellissimo vedere questa palla che rotola sul prato verde e mi auguro che possa permettere un minimo di gioia e serenità. Credo che questo sia l’auspicio di tutti, presidenti, allenatori e calciatori. Vogliamo riprendere il cammino interrotto in questi lunghi mesi, e riportare la gente allo stadio. Questo significherà far riprendere determinati ritmi e abitudini e aiutare a superare la paura dello stare insieme”.