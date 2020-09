Riccardo Musetti dispensa consigli alla Fossa

Riccardo Musetti, attaccante di Carrara classe 1983, quasi 400 presenze tra i professionisti condite da 97 reti, un passato con le maglie (tra le altre) di Parma , Pro Piacenza, Cremonese, Martina e Campobasso, non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, il suo desiderio è ancora quello di calcare i campi di.calcio, resta pertanto in attesa di una chiamata.

Troppo forte la passione, troppo grande il richiamo del campo, e così Riccardo, non solo si tiene in forma allenandosi con la prima squadra dell’Atletico Carrara, ma ha deciso di mettere al servizio dei più piccolini la sua conoscenza calcistica.

Cosi ogni martedì e giovedì, da quando l’attività è ripresa, eccolo alla Fossa dei Leoni, a dispensare consigli ai mini calciatori delle annate dal 2011 al 2014.

Ovviamente l’intenzione di Riccardo è fermamente quella di giocare a calcio, ma nel frattempo ne beneficiano i bambini dell’Atletico Carrara

(foto:transfrmarkt)