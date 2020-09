Carrarese, dal Piacenza arriva il centrale Borri: «Questa squadra può vincere il campionato»

CARRARA – Nuovo centrale in casa azzurra. Dal Piacenza arriva Lorenzo Borri, difensore classe ’97 protagonista, nelle scorse stagioni, prima a Pontedera e poi a Piacenza. Di seguito le prima dichiarazioni del giocatore:

La Carrarese vuole essere nell’elite della Serie C ed in queste ultime stagioni è stata protagonista indiscussa della categoria. Un progetto iniziato qualche anno fa e che ha registrato risultati in crescendo, fino a sfiorare la finale per la Serie B, nello scorso campionato. Non vedo l’ora di allenarmi con i miei compagni e mettere a disposizione le mie caratteristiche di difensore centrale forte fisicamente e che non disdegna l’impostazione del gioco, dalla retroguardia. Il mio pezzo forte è lo stacco di testa e il duello corpo a corpo. Questa squadra può vincere il campionato, non vedo grandi avversarie che possano impensierirci.