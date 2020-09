Sorteggiato l’avversario di Musetti a Roma: sarà Wawrinka sul centrale

ROMA- Lorenzo Musetti ha coronato, oggi 14 settembre, il sogno di tutti i bambini italiani che prendono la racchetta da tennis in mano: qualificarsi al Master 1000 di Roma. Un sogno che si è avverato grazie al duro lavoro sotto l’egida della Federazione e del suo storico coach Tartarini.

Battuto l’amico fraterno Zeppieri nell’ultimo turno delle qualificazioni, Musetti ha da poco conosciuto l’avversario con cui dovrà giocarsi l’accesso al secondo turno degli Internazionali. Non il migliore dei sorteggi per le speranze del giovane azzurro, ma sicuramente una sfida suggestiva: Stan Wawrinka, svizzero classe 1985, 3 volte vincitore Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016), ex numero 3 del mondo e attuale numero 17.

La cornice sarà ancora più speciale: il campo centrale del Foro Italico. C’è grande rammarico però per la totale assenza di pubblico, che nonostante il lavoro di Binaghi, presidente della FIT, e del Ministro dello Sport Spadafora non ha ricevuto l’ok del CTS per prendere parte anche in maniera parziale al torneo più atteso dell’anno dagli italiani.

In ogni caso, la partita tra Musetti e Wawrinka (testa di serie numero 10 del tabellone) sarà l’ultima in programma sul centrale e quindi in serale. Il match sarà, inoltre, visibile in diretta satellitare sui canali di Sky Sport o in diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go.