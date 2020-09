La Carrarese ospite dell’Inter

Dopo l’amichevole di ieri in casa del Genoa Cfc 1893 all’orizzonte per gli azzurri di mister Baldini un’altra illustre trasferta. Venerdi prossimo 18 settembre infatti la Carrarese sarà ospite dell’Inter di Antonio Conte per un allenamento congiunto fissato con inizio alle ore 17 presso il Suning Training Centre ad Appiano Gentile.

Il Centro Sportivo Suning, ufficialmente Suning Training Center in memory of Angelo Moratti, è un centro sportivo di proprietà della squadra di calcio italiana dell’Inter. Colloquialmente noto come La Pinetina, è situato ad Appiano Gentile, in provincia di Como.

I lavori per la costruzione di un centro sportivo adibito alle sedute di allenamento della prima squadra iniziarono nel 1960, per espressa richiesta dell’allenatore Helenio Herrera al presidente Angelo Moratti, e si conclusero nel 1962, quando si svolse l’inaugurazione della struttura. Noto in precedenza come “Centro Sportivo Angelo Moratti”, dal 20 dicembre 2016 l’impianto ha assunto l’attuale denominazione di “Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti” in seguito alla cessione dei diritti di denominazione al gruppo cinese Suning, già azionista di maggioranza del club nerazzurro.

Nell’estate 2019 sono iniziati i lavori di ammodernamento del centro sportivo: nel luglio 2020 è stata inaugurata la nuova clubhouse, che ospita le camere dei calciatori della prima squadra e altri spazi messi a disposizione di staff e dirigenza.

L’impianto comprende:

cinque campi da gioco, di cui due di dimensione ridotta e uno di questi coperto da una tensostruttura mobile in caso di freddo eccessivo e di maltempo.

una piscina che permette il nuoto controcorrente e l’idromassaggio.

due palestre.

una sala medica.

cinque spogliatoi.

due magazzini.

una clubhouse che ospita le camere da letto dei calciatori della prima squadra ed altri spazi a disposizione di staff e dirigenza.

una sala stampa in grado di ospitare fino a 30 giornalisti.

gli studi televisivi di Inter TV.

