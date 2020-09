Carrarese, ottima prova contro il Grifone

GENOA-CARRARESE 2-1

Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Curado, Jaroszynski; Valietti, Jagiello, Rovella (67’ Calò), Eyango (46’ Micovschi), Brlek; Bianchi (67’ Biraschi), Spinelli (57’ Pinamonti). A disposizione: Perin, Zapata, Lerager, Favilli, Behrami, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Asencio, Ankersen. Allenatore: Rolando Maran.

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini (46’ Pulidori); Grassini, Murolo (46’ Agyei), Rota, Imperiale (46’ Ermacora); Foresta (75’ Fortunati), Pasciuti; Caccavallo, Schirò, Calderini; Infantino (81’ Fantini). A disposizione: Tonett, Smecca, Bigini, Ermacora, Pavone, D’Auria. Allenatore: Silvio Baldini.

Reti: 5’ Caccavallo (C), 39’ Bianchi, 90’ Masiello.

GENOVA- La Carrarese esce battuta per 2-1 dal campo di allenamento della “Sciorba” del Genoa Cfc 1893 al termine di una gara amichevole dove gli azzurri hanno dimostrato di essere già in palla e pronti per il nuovo campionato di serie C. Rossoblu ad onor del vero largamente rimaneggiati e che hanno tenuto a riposo moltissimi titolari.

Carrarese che passa in vantaggio dopo soli otto minuti con Caccavallo che approfitta di un’indecisione di Marchetti infilandolo sulla propia destra. Azzurri padroni del campo per almeno 35 minuti con alcune occasioni fallite per il raddoppio.

Il pareggio del Grifone prima dell’intervallo ad opera di Bianchi.

Nella ripresa girandola di sostituzioni da entrambe le parti col Genoa che proprio al novantesimo trova il gol in mischia con Masiello.

Per i ragazzi di mister Baldini una buonissima prova con la squadra azzurra apparsa davvero in forma . Particolare che fa ben sperare per il campionato di serie C 2020/21

(Nella foto due tifosi genoani ma allo stesso tempo simpatizzanti della Carrarese per motivi famigliari fuori dal centro sportivo Sciorba)