Cantera Massese pronta per la nuova stagione

Una nuova stagione sportiva all’orizzonte per la Cantera Massese. Il club arancionero inizia il suo terzo anno di attività e lo fa pensando in grande sia sotto il punto di vista sportivo che organizzativo. Per quanto riguarda l’organigramma societario da registrare l’ingresso nel club di Paolo Dell’Amico che svolgerà il compito di vicepresidente.

Questo il quadro societario della Cantera Massese.

Presidente: Andrea Borghesi

Presidente onorario : Marco Rossi

Vicepresidente: Paolo Dell’Amico

Responsabili Scuola Calcio: Marco Puppi, Lorenzo Benassi, Gabriele Ricci.

Segreteria: Martina Puppi.

Custode centro sportivo e magazziniere: Giuliano Cristiani.

Questo l’organigramma tecnico delle varie categorie per la stagione sportiva 2020/21.

Categoria 2008: allenatore Gabriele Ricci.

Categoria 2009: allenatore Brunello Della Pina.

Categoria 2010: allenatore Marco Puppi.

Categoria 2011: allenatori Lorenzo Benassi, Andrea Guerrato.

Categoria 2012: allenatori Graziano Benedetti, Francesco Berdicchia.

Categoria 2013: allenatore Fabio Zoppi.

Categoria 2014/2015: allenatore Edoardo Corradi

Preparatore atletico: Gianluca Giannetti

Preparatore dei portieri: Stefano Volpi.