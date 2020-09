Ermacora nuova freccia a sinistra: «Non potevo chiedere di meglio»

CARRARA – Altra freccia per la corsia sinistra della Carrarese. Dopo l’acquisto di Imperiale arriva in prestito un altro terzino mancino. Federico Ermacora, classe 2000, è stato protagonista nel settore giovanile dell’Udinese e nell’ultima stagione ha collezionato 6 presenze in serie C con la Triestina. Il giocatore – si legge sul sito ufficiale della Carrarese Calcio – ha indossato più volte la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni Under 15, Under 16, Under 17 ed Under 18. Ecco le sue prime dichiarazioni:

La trattativa è stata rapida, quasi immediata. La Carrarese ha mostrato interesse verso il mio profilo e, da parte mia, non potevo chiedere di meglio che approdare in una delle semifinaliste degli scorsi playoff. Il Mister e tutto l’ambiente vogliono fortemente primeggiare e ci sono tutte le condizioni per farlo. Il mio ruolo è quello di terzino sinistro, non di spinta sulla fascia, ma piuttosto a rimanere schierato basso e a propormi in proiezione offensiva solo quando necessario. Posso giocare come esterno basso in una difesa a quattro o come centrale difensivo di sinistra in una difesa a tre. Ho voglia di crescere ed ho intenzione di farlo vincendo; la squadra che è in costruzione è competitiva, con calciatori di personalità”.