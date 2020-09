Carrarese, Agyei ancora in azzurro. E dal Parma arriva Pavone

CARRARA – Come anticipavamo ieri, in questi giorni il calciomercato sta entrando davvero nel vivo. Con la fine di agosto infatti molti contratti, in precedenza prolungati a causa dell’emergenza Covid, sono andati a scadere, con la conseguenza che moltissimi giocatori risultano ora svincolati. Uno di questi era il centrale Daniel Kofi Agyei, una delle pedine più importanti di mister Baldini, che nell’ultimo anno però ha potuto contare poco su di lui a causa del lungo recupero richiesto dal suo infortunio. Il rinnovo del ghanese è stato ufficializzato poco fa dalla società azzurra, e va ad aggiungersi a quelli di Calderini, Foresta, Pulidori e Murolo, annunciati nella giornata di ieri.

Nel frattempo è pronto un altro colpo per l’attacco: si tratta di Fabian Pavone, giovane attaccante classe 2000, che arriverà con la formula del prestito secco dal Parma, società che lo ha rilevato dal Pescara. Con gli abruzzesi Pavone ha disputato due stagioni, una nel campionato di Primavera e una, quella appena conclusa, in Serie B. Adesso si apre per lui una nuova strada, con un’ottima opportunità in Serie C che potrebbe dare il giusto risalto alle qualità del ragazzo.