Carrarese, firma Rota. Nuovo centrale in casa azzurra

CARRARA – Colpo in difesa per la Carrarese: si tratta del difensore centrale greco Arensi Rota, reduce da tre stagioni con la maglia del Monopoli, con cui ha collezionato ben 85 presenze. Prima di arrivare in Italia, un campionato in Grecia con il Panegialios, in Serie B. Va così ad arricchirsi la rosa di mister Baldini, che dopo l’arrivo del terzino sinistro Marco Imperiale e l’accordo con lo scuola Inter Davide Grassini, altro esterno di difesa, intende sistemare il proprio reparto arretrato.

La notizia della firma di Rota, precisiamo, è stata diffusa non tramite i canali ufficiali della Carrarese, bensì dai colleghi di Tuttoc.com attraverso una fotonotizia che mostra il giovane classe ’95 insieme ai propri agenti nella sede della società marmifera.