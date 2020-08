Tennis, Musetti vola in semifinale al ‘Città di Trieste’

TRIESTE– Uno straordinario Lorenzo Musetti raggiunge le semifinali al Challenger di Trieste. Il tennista di Carrara continua ad incantare in terra friulana mettendo a segno un’altra prestazione da incorniciare contro l’argentino Ficovich, suo avversario ai quarti.

La partita sul campo centrale “Giorgi” tra il classe 2002 e l’argentino è durata solo un’ora e sette minuti, il tempo impiegato da Musetti per chiudere lo scontro sul punteggio di 6-1/6-3.

Testa alla semifinale, quindi, dove Musetti dovrà vedersela con un altro enfant prodige: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo nonostante la giovane età, nato il 5 maggio 2003, vanta già una vittoria nel circuito ottenuta nello scorso Rio Open, sulla terra rossa brasiliana, e per arrivare tra i 4 che si contenderanno un posto in finale nel Challenger a Trieste ha dovuto piegare l’argentino Etcheverry.

Sarà uno scontro tra due promesse del tennis internazionale. Magari un preludio di battaglie su palcoscenici più importanti. Nel frattempo, però, Musetti si gode questa semifinale con gli occhi ben puntati sull’obiettivo: gli internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros di Parigi.

Il ragazzo allenato da Simone Tartarini arrivava a questo Challenger come numero 280 del ranking ATP, ma grazie alla wild card per entrare in tabellone e al percorso sulla terra del capoluogo friulano potrebbe fare un balzo di oltre 30 posizioni. Una scalata che nonostante la pandemia, continua ad emozionare.