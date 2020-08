Tennis, un grande Musetti elimina Popiryn

TRIESTE- Continua la scalata al ranking mondiale di Lorenzo Musetti. Dopo l’eliminazione a Todi, il tennista di Carrara si è spostato a Trieste per prendere parte, sempre grazie ad una wild card, al Challenger che si tiene sulla terra rossa del capoluogo Friulano.

Lunedì, in occasione dell’esordio, il classe 2002 aveva eliminato il tedesco Altmaier, in due set, guadagnando l’accesso agli ottavi di finale dove ad attenderlo rimaneva la testa di serie numero 1 del tabellone e numero 102 della classifica mondiale, l’australiano Alexei Popiryn. Un accoppiamento che sembrava, sulla carta, favorire l’avversario che vantava nella sua comunque giovane carriera delle partecipazioni agli Slam con un passato in top 100.

Invece, Musetti ha sfoderato una prestazione di altissimo livello, una delle migliori degli ultimi due anni, per chiudere la partita sul 7-5/6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco. Vittoria che oltre a dare un’iniezione di fiducia, garantisce al tennista classe 2002 la qualificazione ai quarti del Challenger friulano dove dovrà vedersela con Ficovich.

Nel 2020, Musetti e Popiryn si erano già scontrati in occasione delle qualificazioni dell’ATP di Dubai. A vincere fu sempre l’italiano, che grazie a ieri si porta sul 2-1 negli scontri diretti con l’australiano che sembra portargli fortuna.

Musetti può quindi continuare a sperare di entrare nelle qualificazioni del Roland Garros che si terrà a settembre a causa della pandemia. Obiettivo ambizioso, ma sicuramente più vicino se il livello del tennis di Lorenzo è quello mostrato contro Popiryn.