San Marco, al via la Scuola Calcio

E’ stato fissato per sabato 29 agosto il taglio del nastro della prima giornata di allenamenti per quanto riguarda la Scuola Calcio della San Marco Avenza.

La società del Leone ed in particolare il responsabile Roberto Nicelli assieme ai suoi collaboratori tecnici hanno programmato la prima seduta della Scuola Calcio stagione sportiva 2020/21 per le ore 18. A seguire ogni sabato e mercoledi successivi proseguirà l’attività dei piccolo giocatori in erba. Attività della Scuola Calcio che quest’anno riguarderà le annate 2013, 2014 e 2015.

Intanto tutto pronto per l’inizio della consueta manifestazione avenzina ovvero il “Torneo Castruccio” quest’anni obbligatoriamente “rivisitato” a causa dell’emergenza sanitaria.

A tal proposito la San Marco Avenza ha rilasciato un comunicato.

” In vista del prossimo Torneo Castruccio e della ripresa dell’attività della Scuola Calcio , entrambi gli eventi ad inizio settembre, ricordiamo che tutti, all’interno degli impianti Covetta e Montuschi sono chiamati ad osservare le regole dettate dal protocollo sanitario. Distanziamento a 1.5 m, mascherine obbligatorie ed igienizzazione mani presso le colonnine. A tal proposito sono ancora disponibili alcune mascherine della SMA1926. Info in segreteria (Iardella). “