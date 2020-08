My Rhythm, allenamenti all’aperto, ma ad ottobre?

L’associazione sportiva My Rhythm ASD di ginnastica ritmica con sede sociale a Marina di Carrara ma presente dal 2017 anche sui territori di Luni e Marinella di Sarzana, che conta tra le sue fila numerose allieve amatoriali ed agoniste (settori Gold e Silver) e militante dal 2014 sulle pedane federali, continuerà gli allenamenti presso il Parco Falcone e Borsellino di Marina di Carrara, concesso ad uso sportivo esclusivo dall’amministrazione del Comune di Carrara, per tutto il mese di settembre.

Ancora una volta le istruttrici hanno dato prova di grande serietà, osservando e facendo osservare alla lettera quanto previsto dalle linee guida del Governo e della Federazione nazionale per garantire la piena sicurezza di ogni attività svolta all’interno del Parco (distanziamento, igienizzazione mani, sanificazione attrezzi prima e dopo l’utilizzo, uso mascherine da parte degli istruttori, verifica della temperatura e compilazione autocertificazioni giornaliere sono i punti cardine del protocollo My Rhythm) e di un grande spirito di adattamento, programmando in modo del tutto nuovo le lezioni, facendole risultare altrettanto efficaci e coinvolgenti, pur escludendo una componente fondamentale della ginnastica ritmica: la collaborazione.

Ma il problema davvero importante da risolvere sarà la concessione delle palestre scolastiche quando e se riprenderanno le attività didattiche. C’è ancora pochissima chiarezza sul tema e purtroppo, nonostante lo smisurato impegno da parte della Dirigenza giallo-nera nel cercare soluzioni alternative e spazi diversi da quelli fino ad oggi utilizzati in ambito pubblico, si riscontra un’estrema difficoltà nel reperire locali adeguati all’attività motorio-sportiva. Da ciò scaturiscono gravi disagi per decine e decine di giovani associate: dalle bambine dai 3 anni che approcciano in forma ludica alla ginnastica ritmica, al grande vivaio per il settore Silver, alle agoniste junior e senior più esperte con alle spalle risultati di tutto rispetto anche campo internazionale.

“Confidiamo che le istituzioni comprendano non solo la nostra difficoltà, ma anche e soprattutto quanto un’attività sportiva societaria svolta, con tutte le misure preventive che un’emergenza sanitaria richiede, nelle palestre ubicate nella scuole arricchisca l’offerta formativa delle scuole stesse, rendendo più interessante e produttiva la vita delle comunità scolastiche stesse.”