Tennis, Musetti avanza al Challenger di Todi

TODI- Dopo essersi laureato campione d’Italia con il Park Genova sulla terra battuta del Tennis Club Todi 1971, Lorenzo Musetti torna per la terza volta quest’anno in terra umbra per prendere parte al Challenger che si svolge nella cittadina.

Entrato in tabellone grazie ad una wild card, il tennista carrarese classe 2002, numero 284 del ranking ATP, se l’è dovuta vedere con un altro giovane azzurro, anche lui qualificatosi grazie ad una wild card: Francesco Forti. Il tennista originario di Cesena, classe ’99 e numero 446 della classifica ATP, ha battagliato per un’ora e trentanove minuti prima di arrendersi in due set ai colpi di Musetti.

Primo parziale partito subito in favore di Lorenzo che strappa il servizio all’avversario nel primo game della partita per portarsi sul break di vantaggio. Break che diventano due, quando al terzo gioco è ancora il carrarese ad avere la meglio. Ma proprio quando il set sembrava già finito, Forti reagisce e porta il parziale al tie-break strappando il servizio nel quarto e ottavo gioco del set. Tie-break dominato da Musetti che si porta sul 6-1 prima di chiudere sul 7-4.

Il secondo set riparte ancora sotto il segno del carrarese che, di nuovo, si porta sul 3-0 breakkando il romagnolo nel secondo game. Decisivo è, però, l’ottavo gioco del secondo set quando Musetti strappa di nuovo il servizio a Forti che nel game precedente aveva recuperato lo svantaggio.

Si chiude quindi 7-6(4)/6-3 la partita in favore di Musetti che può continuare la sua avventura nel Challenger umbro, che vede la presenza di Cecchinato, semifinalista al Roland Garros nel 2016, e cercare di raccimolare importanti punti per il ranking mondiale in vista della ripresa del circuito che si è spostato in America. Il talento non manca e con la carta d’identità che segna soli 18 anni, la strada davanti a lui sembra tutta in discesa.

Appuntamento domani per gli ottavi di finale dove Musetti se la vedrà con la testa di serie numero 7 del tabellone e numero 143 del mondo Yannick Hanfmann. Il tedesco classe ’91 ha avuto la meglio, oggi, contro Galovic sconfitto 2 set a 0 in 1h20m