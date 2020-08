Carrarese, in ritiro anche Foresta, Murolo e Agyei

CARRARA – Altri cinque giocatori vanno ad aggiungersi ai quattro sotto contratto che prenderanno parte al ritiro estivo, al via il prossimo lunedì 17 agosto. Si tratta di Elio Calderini, la cui permanenza in azzurro era già stata annunciata, Giovanni Foresta, Michele Murolo, Daniel Kofi Agyei e Guido Pulidori. L’accordo con la società c’è, e le firme arriveranno la prossima settimana.

Comincia ad arricchirsi, dunque, la rosa della Carrarese 2020/21, che dopo Caccavallo, Infantino, Tedeschi e Pasciuti trova le conferme di elementi preziosi. Ritrovo fissato per domani sera allo Stadio Dei Marmi. Da lunedì, invece, via alla preparazione con nuoto e corsa come attività principali. Soltanto dopo ulteriori innesti potrà cominciare il lavoro in campo vero e proprio.