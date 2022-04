CARRARA – Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, che ha inaugurato il punto d’incontro di Carrara, all’angolo tra via Cavour e via Ceci, destinato a diventare la base del gruppo pentastellato in vista del voto del 12 giugno. Presenti gli alleati di coalizione (Rifondazione, Articolo uno, Sinistra italiana, Carrara progressista), a tagliare il nastro è stata la candidata sindaco Rigoletta Vincenti, affiancata dal primo cittadino Francesco De Pasquale. Un passaggio di testimone salutato calorosamente dalla senatrice Laura Bottici: “Francesco, unico sindaco del Movimento in Toscana – ha detto – è un punto di riferimento di cui sono orgogliosa. Grazie a lui e alla nostra squadra in questi cinque anni abbiamo gettato le basi per una città diversa, per un cambiamento che ha solo bisogno di fiducia. Adesso c’è una coalizione pronta a portare avanti il percorso avviato, sotto la guida di una persona dall’animo straordinario e accogliente come Rigoletta Vincenti, è lei il sindaco giusto per la nostra comunità”.

De Pasquale ha parlato con soddisfazione dell’azione politica svolta durante il mandato: “Non è stato facile – ha ricordato – ma abbiamo lavorato tanto, soprattutto sui regolamenti per superare il sistema di accordi e accordicchi al ribasso che danneggiavano la città in ogni ambito”.

Foto 2 di 2



In chiusura il discorso della candidata sindaco: “La direzione politica intrapresa dai Cinque Stelle – ha spiegato Vincenti – ora è condivisa da una coalizione, che difenderà le scelte fatte per svilupparle in modo più tangibile. Non può essere un caso che sul fronte dell’articolo 21, uno degli atti più importanti di questa amministrazione, dal centrodestra al Pd si siano tutti schierati dalla parte degli imprenditori del marmo, che chiedono un rinvio per la consegna dei progetti di investimento sulla città. Il nostro obiettivo è quello di evitare che si torni indietro. Presto presenteremo il programma, a cui hanno contribuito tutte le forze politiche della coalizione, ma anche i cittadini e le associazioni con cui ci siamo confrontati. Se oggi abbiamo l’opportunità di portare avanti un cambiamento – ha concluso – è perché i Cinque Stelle sono stati capaci di iniziarlo”.