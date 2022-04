«Grave demansionamento Oss a Massa». Stella (Fi) interroga la Regione

MASSA – «È inaccettabile che i lavoratori dei servizi di trasporto interni ospedalieri a Massa siano stati declassati da Oss a facchini, con l’altrettanto conseguente declassamento, di fatto, del servizio sanitario di assistenza verso i malati o i non autosufficienti che, dal primo marzo scorso, non avrebbero più al loro fianco figure sanitarie adeguate per essere assistiti. Giustamente le lavoratrici e i lavoratori che sarebbero stati demansionati da Oss a facchini hanno manifestato pubblicamente le loro difficoltà con un presidio pubblico svoltosi a Massa. La situazione va affrontata immediatamente». Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in un’interrogazione.

«Durante la pandemia – evidenzia Stella – sono state messe a nudo politiche disastrose, di tagli di personale e posti letto. Nel caso specifico, per sopperire alla mancanza di figure professionali adeguate nel servizio appaltato dei trasporti dei pazienti, si sarebbero verificate situazioni che meritano di essere chiarite. Il demansionamento degli Oss prevede la decurtazione dello stipendio e la riduzione degli orari di lavoro in considerazione del ridimensionamento dell’orario di copertura del servizio. Questo demansionamento degli Oss potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza dei malati, ma anche degli operatori sanitari stessi, che non avrebbero più al loro fianco, collaboratori preparati professionalmente. Chiediamo al presidente della Regione Toscana e alla sua giunta se siano a conoscenza della situazione e come intendano risolverla».