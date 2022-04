CARRARA – «I cittadini di Carrara devono sapere che la tanto discussa legge Toscana 35/2015 sulle Attività estrattive (leggasi Marmo, nel nostro caso) prevede che le aziende che vogliano dal Comune la concessione a escavare debbano impegnarsi nello sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture». Inizia così l’intervento con cui il candidato sindaco Simone Caffaz replica a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale sulla dibattuta questione marmo del marmo e dell’articolo 21 (ne abbiamo parlato qui).

«Molte delle imprese titolari di concessioni di Carrara stanno predisponendo progetti nel rispetto di questa previsione normativa e regolamentare (articolo 21 del Regolamento comunale degli agri marmiferi). Questo perché da una parte non vogliono negare il proprio ruolo sociale e, dall’altra, perché quello degli investimenti sul territorio è un criterio essenziale a che possano continuare a svolgere la propria attività. Oggi il sindaco ombra (ma ombra di se stesso) Martinelli minaccia le imprese che gli stanno facendo notare che la scadenza per presentare domanda di estensione delle concessioni collegata alla realizzazione dei progetti di interesse generale (il 30 aprile prossimo, fra 15 giorni) non è compatibile con tutte le incombenze previste dalla legge e dal regolamento comunale. Pensate che in nessun altro comune toscano si stanno occupando di questa previsione di legge perché la scadenza delle concessioni sarà in autunno 2023. Solo a Carrara Martinelli e i 5 stelle hanno voluto anticipare di un anno questa scadenza – anche se gli effetti si avranno appunto non ora ma fra parecchi mesi – approvando un regolamento apposito e diverso dagli altri Comuni e fissando la data al 30 aprile 2022. Perché? Semplice: qui ci sono le elezioni…».

«L’amministrazione – prosegue Caffaz – ha infatti inviato alle 64 imprese estrattive di Carrara lo schema di convezione (documento essenziale) solo il 7 aprile scorso. Mentre addirittura solo il 12 aprile (tre giorni fa) l’amministrazione ha comunicato ai soggetti interessati i valori su cui calcolare l’importo economico del progetto di interesse generale. Secondo il sindaco ombra sarebbero sufficienti 23 o 18 giorni per ultimare il progetto di investimento, definire il quantum e presentare all’autorità concedente (il Comune) anche un sofisticato piano aziendale economico-finanziario previsto dalla legge e dal regolamento comunale. E ancora, dulcis in fundo, i 5 Stelle hanno da poco modificato nuovamente le regole del gioco approvando, nel Consiglio comunale del 7 aprile, alcune modifiche al regolamento comunale, proprio in materia di concessioni esistenti. 23 o 18 giorni sono un tempo incongruo per pratiche di questa complessità. Anche un bambino lo capirebbe. Invece Martinelli non vuole spostare la scadenza di qualche mese. Perché non vuole? Semplice: per ragioni elettoralistiche».

«Martinelli & Co. vogliono sventolare in campagna elettorale i progetti promessi dalle imprese del marmo per coprire il grave deficit di realizzazioni della loro amministrazione. Obbligando le aziende del marmo a fare una corsa contro il tempo e, rischiando di metterle nelle condizioni di fare errori e leggerezze (Dio non voglia), aspirano a provocare l’incidente e far saltare qualche concessione. Di chi stanno facendo l’interesse visto che certamente non stanno facendo quello della città? Ma soprattutto Francesco De Pasquale è ancora il sindaco di Carrara o decide tutto Martinelli? Quando sarò sindaco – conclude il candidato – a prescindere da chi riceverà la delega al marmo, io mi assumerò direttamente queste importanti responsabilità e non userò mai l’interesse pubblico per fini elettorali di parte».

L’inaugurazione del comitato elettorale

Intanto ieri Caffaz ha aperto a due passi dal Comune il comitato elettorale in centro città in vista della consultazione elettorale del prossimo 12 giugno. A tagliare il simbolico nastro dell’inaugurazione il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini. Il breve discorso di Caffaz si è incentrato sulla sanità. “Nel centro storico – ha detto – si avverte l’estrema povertà che l’organizzazione dei pubblici servizi, voluta da un progetto fallimentare del PD, ha lasciato. La storia e la pandemia hanno evidenziato come l’accorpamento e il concetto di area vasta abbiano prodotto gravi carenze e disservizi e come ci sia da ripristinare il servizio sanitario ripartendo dai piccoli quartieri, dai territori, dalle città. Inseriremo tra le priorità il punto di primo soccorso al monoblocco previsto dal Pal e ancora non realizzato dal PD, la casa della salute ad Avenza, la RSA di Fossone”. Ha preso poi la parola il dottor Guglielmo Remedi che si presente a sostegno di Simone Caffaz nella lista Il centrodestra siamo noi. ” Siamo messi male – ha detto Remedi – per la carenza di medici di base e anche di chirurghi. Già 20 anni fa in occasione di periodici corsi di aggiornamento la nostra categoria aveva avvertito che si sarebbe potuto arrivare a questa situazione ma lo Stato è stato sordo alle nostre richieste”. La serie di interventi si è conclusa col dottor Umberto Barzaghi, che si candiderà nella lista Capitale Carrara. “Stiamo pagando- ha detto Barzaghi – la scelta erronea presa anni fa del numero chiuso alla facoltà di medicina. Per quanto riguarda Carrara ribadisco l’urgenza di riaprire il primo soccorso ospedaliero, di dare il la’ alla casa salute di Avenza e alla RSA di Fossone. Aggiungo, avendo svolto il servizio per molti anni e conoscendo il numero degli interventi richiesti che è un errore avere la guardia medica solo a Massa. Sempre a Massa è prevista la casa di comunità, un nuovo presidio che dovrà fare da intermezzo tra gli ospedali e il territorio. Sia guardia medica sia casa di comunità devono essere previste anche per Carrara”.