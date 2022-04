Aulla, minoranza all’attacco: «Valettini incapace di cogliere le opportunità del Pnrr»

AULLA – “Ringraziamo la direttrice generale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, dott.ssa Letizia Casani, per il privato incontro elettorale con il Sindaco Valettini, durante il quale la stessa ha, spontaneamente, affermato che il progetto della casa di comunità di Aulla è già previsto e finanziato per 2.700.000 euro dal 2019 e che dopo ben tre anni è, però, ancora nella fase di valutazione di spendibilità del relativo stanziamento”. Esordiscono così in una nota i consiglieri di minoranza del Comune di Aulla Filippo Coppelli, Maria Grazia Lombardi, Silvia Magnani, Monja Brunelli e Arturo Andrea Demetrio. “Tanto per dovere di cronaca – continuano – dopo l’alluvione 2011 i rappresentanti dell’AUSL Nord Ovest e della Regione Toscana, che si sono susseguiti e tutti targati PD, hanno ripetutamente dichiarato che nella zona della vecchia stazione si sarebbe costruito un moderno distretto sanitario, addirittura al tempo con un impegno di spesa di 7milioni e 700 mila euro. Tanti discorsi, ma alla prova dei fatti niente, al punto che lo stesso Valettini nell’accorato video odierno ha riferito di aver ritenuto doveroso partecipare con il medesimo progetto del 2019 al nuovo bando Pnrr 2022, nel quale, ahi noi, siamo risultati, atti alla mano e non smentibili, come decimo intervento di riserva, dopo altri 70 già in graduatoria. Se la casa della salute/poliambulatorio/distretto di Aulla era già totalmente finanziata già dal 2019, come hanno fortemente ribadito la dott.ssa Casani e il Sindaco Valettini oggi, ci chiediamo: perché non abbiamo partecipato al Bando Pnrr 2022 con un altro progetto? Perché non abbiamo presentato un nuovo progetto idoneo ad implementare o aggiungere nuovi servizi al nostro territorio, magari proprio in quelle zone che ne hanno più bisogno e che pagano la distanza del centro comunale, come Albiano e Caprigliola, che di fatto non hanno visto alcun investimento regionale da troppo tempo?”

“La risposta è semplice – proseguono i consiglieri -: Valettini non è in grado di cogliere le occasioni che il Pnrr mette a disposizione, cosa che una vera amministrazione di qualità dovrebbe prontamente prendere al volo con precisa visione e, soprattutto, competenza. Prendendo parte con lo stesso progetto a due distinte linee di finanziamento, l’amministrazione Valettini, oltre a non credere alle parole della dottoressa Casani, ha chiaramente detto di non credere neppure a se stessa, dimostrando di non essere all’altezza della situazione. Cogliamo l’occasione, infine, per congratularci con la direttrice Casani per la propria ri-conferma da parte della Regione alla guida dell’AUSL Nord Ovest, riconoscimento dato sicuramente a premio del proprio attento e visibile operato in ambito sanitario in quel territorio “lassù al confine tra l’Emilia e Liguria”.