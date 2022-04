Caffaz: «Punto a un ritorno dei colloqui cinematografici»

CARRARA – Carrara e il cinema hanno da sempre un rapporto speciale. E’ da qui che parte il candidato sindaco Simone Caffaz nella sua riflessione sul rilancio della città attraverso la “settima arte”, dopo aver parlato con il regista Fabrizio Cattani, amico di vecchia data conosciuto grazie a Vittorio Prayer. “Punto a un ritorno dei colloqui cinematografici – ha affermato Simone Caffaz – che sono stati una pagina importante nella storia della cultura della nostra città e non si capisce il motivo per il quale negli ultimi decenni non siano stati riproposti. Penso a una serie di eventi invernali da svolgersi al cinema Garibaldi ma non solo, a cui possano partecipare alcuni big della cinematografia nazionale e anche giovani registi e attori che si stanno avvicinando a questo mondo. Sarei felice se il direttore artistico di questi appuntamenti fosse Fabrizio Cattani che ha raggiunto importanti successi nel cinema italiano e un motivo di vanto per la nostra città”.

“Accolgo con piacere l’invito di Simone – ha commentato Cattani – e sarei felice di riportare il cinema al centro delle iniziative culturali contribuendo così al rilancio della città in cui sono nato e a cui mi sento molto legato e in cui, non appena posso, torno. Mi piacerebbe anche organizzare e curare un festival cinematografico in una cava di marmo: sarebbe un evento straordinario e unico che potrebbe rappresentare il simbolo della ripartenza della città. Con Simone abbiamo ipotizzato una prima edizione nel 2023, comunque ne riparleremo a fine aprile quando tornerò: abbiamo già fissato un nuovo incontro a Colonnata”.

I due propositi (la ripresa dei “Colloqui cinematografici” e il festival del cinema alle cave) verranno inseriti nel programma elettorale del candidato sindaco Simone Caffaz e della sua coalizione.