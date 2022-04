CARRARA – Ampia partecipazione all’incontro che Simone Caffaz, candidato sindaco al Comune di Carrara nelle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, ha tenuto in un locale di Fossone. L’iniziativa si inquadra nell’ambito di “Incroci”, la serie di incontri che già dallo scorso mese di novembre Caffaz sta tenendo per definire insieme ad esperti dei vari settori e agli abitanti delle diverse zone del territorio il programma della sua coalizione da sottoporre al voto degli elettori.

“Nel cominciare la campagna di ascolto – ha esordito Caffaz – per raccogliere le istanze delle varie realtà del nostro Comune non potevo che partire da Fossone, di cui è originaria mia moglie. Il fatto che siate arrivati così numerosi dimostra da una parte come ci sia voglia di partecipare e di fare sentire la propria voce come è stato impedito per tanto tempo anche da chi, e mi riferisco ai 5 stelle, faceva della partecipazione una delle tante bandiere che poi una dopo l’altra sono state tutte ammainate e dall’altra parte sta a significare che a Fossone, così come in tutti i borghi, le frazioni e i centri del nostro Comune i problemi che ci state manifestando relativi a pulizia, viabilità, parcheggi e altro derivano da decenni di incuria e di pessima o inesistente manutenzione. Lo stato in cui versa la nostra città è del resto evidente , tutti i parametri economici e sociali ci vedono all’ultimo posto in Toscana e tra gli ultimi in Italia. È il risultato di 60 anni di amministrazioni di sinistra nel corso dei quali lo sviluppo e il benessere non sono mai stati la priorità e rispetto ai quali noi rappresentiamo nelle prossime elezioni l’unica alternativa per il cambiamento al cospetto delle diverse versioni del PD. Il doppio impegno che ci prendiamo è che una volta arrivati al governo della città ripristineremo o attiveremo subito quegli strumenti anche innovativi di partecipazione diretta dei cittadini alla vita del nostro Comune e che porremo mano al funzionamento dei servizi comunali che adesso sono inefficienti a dispetto delle tasse che tutti noi paghiamo. Saranno i capisaldi indispensabili per iniziare un cammino di rilancio e di sviluppo per riportare Carrara ai livelli che la sua unicità merita. In particolare per le frazioni come Fossone la nostra intenzione è quella di farli passare dalla condizione di quartieri dormitorio in cui si trovano dopo anni di disinteresse delle amministrazioni di sinistra a farli rivivere come occasioni di socialità facendo tornare vivibili e curati quegli spazi che adesso sono in preda al degrado. Come nel caso della piazzetta che è qui a lato dove, con poco, se pulita, dotata di panchine e di arredi, ci si può ritrovare a prendere una boccata d’aria, fare una passeggiata, due chiacchiere con gli amici, far divertire i figli”.

Foto 2 di 2



A Fossone Caffaz è stato accompagnato da alcuni dei leader della sua coalizione: Nicola Pieruccini (Lega), Riccardo Bruschi (Il centrodestra siamo noi), Massimiliano Bernardi (Simone Caffaz sindaco) e Massimiliano Tedeschi (Capitale Carrara). Presenti anche Mattia Andreani e Cristina Rocchi, nativi di Fossone e candidati nelle liste a sostegno di Caffaz.

Dopo l’introduzione del candidato sindaco, hanno preso la parola alcuni abitanti del luogo. In particolare sono stati evidenziati lo stato dell’asfalto specie in via Fosdinovo dove nonostante la presenza dell’impianto polisportivo ci sono tratti sterrati pieni di buche (“autentici crateri” la definizione data) e forieri di disagi pure per la polvere; la viabilità e la circolazione che vanno rivisti in quanto causa di rallentamenti; la necessità di aumentare il numero di attraversamenti pedonali soprattutto, ma non solo, agli incroci con la via Aurelia. Gli interventi più accalorati e circostanziati hanno riguardato la pulizia dei canali e ancora di più l’assenza di parcheggi e l’abitudine, anche da parte di chi ha posti auto interni, a non rispettare i divieti senza per questo incorrere in sanzioni. È stato insistentemente sottolineato come queste problematiche siano state negli anni più volte e in tutti i modi fatte presenti alle autorità competenti senza che non solo non siano state risolte ma nemmeno affrontate.

Ha preso la parola poi Riccardo Bruschi. “Nella mia esperienza politica – ha detto il leader della lista “Il centrodestra siamo noi” – ho fatto per Forza Italia il consigliere nella circoscrizione adiacenze per cui conosco l’annosità delle problematiche di Fossone. A mio avviso la presenza del centro polisportivo, se adeguatamente fornito di infrastrutture, può essere un volano di sviluppo”. Dopo è stata la volta di Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega: “Rappresentiamo- ha detto- la principale forza politica in questa coalizione ed essendo la sicurezza uno dei baluardi della Lega chiederemo una maggiore sorveglianza diretta e da remoto anche a Fossone. Inoltre le criticità che avete presentato derivano dal fatto che chi amministra sarà stato a Fossone cinque volte nella sua vita. Noi pretenderemo non solo che siano attivati organi di rappresentanza locali ma che in consiglio comunale ogni frazione abbia un consigliere di riferimento sia nella maggioranza sia nella opposizione in modo che i problemi segnalati vengano affrontati subito senza aspettare anni”.

Un breve intervento anche da parte di Massimiliano Bernardi attuale consigliere comunale di Alternativa per Carrara e leader della lista civica Simone Caffaz sindaco. “In merito ai parcheggi – ha detto – credo che non sarà difficile ricavare miniaree di sosta per i veicoli in modo da rendere percorribili le carreggiate. Certo bisognerà controllare e sanzionare chi non rispetta la segnaletica”. Infine molto applaudito l’intervento dell’ingegner Fabio Telara: “Nel tempo Fossone – ha detto – ha avuto una netta trasformazione passando dalla sua iniziale destinazione legata ad attività artigianali alla attuale vocazione di importante quartiere residenziale. La trasformazione non è stata accompagnata da un corrispondente adeguamento di strutture, infrastrutture e servizi. È questo il motivo principale dei disagi manifestati negli interventi dei cittadini e di cui siamo sicuri che Simone saprà farsi carico apportando i necessari correttivi”.