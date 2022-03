Trasporto pubblico in Lunigiana, la lettera di una cittadina: «Situazione da terzo mondo»

AULLA – «Per l’ennesima volta mi vedo costretta a segnalare un ulteriore disservizio del servizio pubblico nella tratta Pontremoli-Massa. Tutti i giorni devo recarmi da Aulla a Carrara e moltissime volte mi è capitato di rimanere a piedi perché il pulman si rompe. Essendo un percorso di diversi chilometri è vergognoso che ci siano bus vecchi e malconci che si rompono spesso». Si apre così la lettera di Donatella Visconti, cittadina di Aulla, diretta al sindaco Valettini. Non è la prima volta che la cittadina si trova a denunciare i disservizi della linea che lei prende tutti i giorni per recarsi sul posto di lavoro a Carrara.

«Anche venerdi scorso è successa la medesima cosa: l’autobus si è rotto ed è arrivato 40 minuti dopo perchè è passato dall’officina a metterci una toppa. Il venerdi dopo si è rotto di nuovo. Ad Aulla, oltretutto, non ci sono punti di riferimento, nessuno a cui chiedere informazioni per sapere perché il pulman non arrivi. – continua la Visconti – Gli utenti devono stare al freddo e ai numeri preposti non risponde nessuno. I pochi autisti che capitano non sanno nulla e rispondono male. In questi mesi ho fatto diversi reclami, ma non ho mai ricevuto risposta. Oggi io e altre due signore abbiamo chiamato diversi numeri ma non abbiamo ricevuto risposte. Abbiamo chiamato anche gli uffici comunali, i vigili, la caserma dei carabinieri, ma fino alle nove non c’e nessuno. Vige una gran confusione riscontrata anche da altri utenti».

«Ho scritto e telefonato all’Unione dei comuni ma l’assessore ai Trasporti è sempre assente. Sono 10 anni che il capolinea di Aulla vige nel degrado. Non c’e un bar, non c’è nessun tipo di riparo e ora con la nuova compagnia è diventato difficile anche reperire i biglietti e non funzionano più neppure i video che perlomeno informavano sugli orari e i vari ritardi. – conclude la cittadina – Siamo nel 2022 e la situazione del trasporto pubblico in Lunigiana è da terzo mondo. Gli orari sono assurdi, non esistono coincidenze per i paesi limitrofi e i bus ci sono solo il mattino; pomeriggio e sera niente: è vergognoso».