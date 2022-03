Fratelli d’Italia, tre nuovi candidati al consiglio comunale di Carrara

CARRARA – Tre nuovi candidati per Fratelli d’Italia al consiglio Comunale di Carrara: si tratta di Stefano Guidaci, Luisa Alibertini e Martina Fiorini. Il primo, 65 anni, pensionato, laureato in psicologia, ha svolto l’attività di psicoterapeuta ed insegnante in Lombardia. Guidacci, che tra il 2007 ed il 2010 ha effettuato volontariato presso il Coast General Hospital a Mombasa (Kenia), città ove ha aperto un orfanotrofio tuttora operativo presso il quale si reca periodicamente, è anche coordinatore del gruppo Caritas presso la Parrocchia SS. Maria mediatrice di Avenza. La sua candidatura – si legge in una nota – è ispirata a: una convivenza sociale per tutti decorosa ed ordinata, basata sul rispetto reciproco, degli anziani e dei valori della famiglia nonché sulla politica per l’occupazione e per i giovani; il rispetto delle tradizioni e del rispetto religioso; un’organizzazione del territorio di ispirazione europea; un’amministrazione pubblica trasparente, oculata ed efficiente al servizio del cittadino e della collettività, aperta all’effettiva partecipazione dei singoli, dei gruppi sociali e del volontariato.

Luisa Alibertini, casalinga 49enne, spiega di aver aderito al partito perché è “l’unico che la rappresenta”. “Qui contano i fatti e non le parole. Ideali e posizioni che hanno riunito persone capaci, serie e preparate. Condivido, inoltre la scelta fatta dal direttivo sul candidato a sindaco di Carrara Andrea Vannucci, con il quale ho avuto modo di confrontarmi e che giudico persona qualificata ed adeguata alla rinascita di una grande città quale Carrara”.

Martina Fiorini, 33 anni, mamma, si candida al consiglio comunale di Carrara per Fratelli d’Italia e per Andrea Vannucci Sindaco. Martina è responsabile del dipartimento Disabilità ed Equità sociale del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia. “Ho deciso di candidarmi al consiglio comunale – spiega – per poter essere dalla parte dei cittadini disabili e dei loro familiari, che ogni giorno si trovano ad affrontare le difficoltà della nostra città. Purtroppo una città che non è ancora assolutamente accessibile per persone con disabilità, sia di entità lieve che di entità più grave. Sono molte le difficoltà che si incontrano, sia a Carrara, sia nelle frazioni della città. Quello che vorrei è una città con meno barriere architettoniche, una città “Easy” dove un disabile possa sentirsi finalmente incluso. Il mio obbiettivo è quello di creare: parchi giochi accessibili ai bambini con ogni tipo di disabilità, aree verdi attrezzate per disabili, più parcheggi disabili sia nei centri abitati che nella zona balneare, dove scarseggiano La città ha bisogno di cambiare, anche sotto il punto di vista di un disabile”.