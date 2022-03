Il Comune di Massa va incontro a pensionati e meno abbienti, il plauso di Fenapi

MASSA – La Fenapi di Massa-Carrara condivide quanto deliberato dalla giunta Persiani per far fronte agli adempimenti riguardanti la Master. In particolare, piace a Fenapi la ricerca del dialogo, soprattutto nei confronti dei pensionati e comunque delle famiglie meno abbienti. «Le difficoltà che riscontriamo quotidianamente – evidenzia la referente della Fenapi di Massa, Elena Giorgeri – sono realistiche e meritevoli di necessari interventi a supporto delle persone».

«La nostra realtà evidenzia la presenza di numerosi stranieri ma gli italiani in difficoltà lo sono altrettanto. Una situazione veramente difficoltosa e complessa – conclude la Giorgeri – pertanto iniziative come quella assunta dal Comune di Massa sono condivisibili e sostenute dalla nostra associazione».