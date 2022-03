Decoro nel viale Stazione, un’altra mozione da Forza Italia: «Impegni non mantenuti»

MASSA – «La situazione del viale della Stazione a Massa è sempre più inaccettabile. Abbiamo occupazioni abusive di suolo pubblico, soste selvagge di auto in palese divieto anche nei pressi degli Istituti scolastici, sporcizia della carreggiata e dei marciapiedi, aiuole in stato di abbandono sulle quali numerosi avventori addirittura parcheggiano le auto, alberi infestati da parassiti che nessuno cura, cartelli stradali divelti, marciapiedi in pessimo stato di manutenzione. Abbiamo persone che prepotentemente fanno i loro comodi nell’assoluto silenzio di coloro che dovrebbero effettuare i controlli e far rispettare la legge o, semplicemente, il buon senso». Inizia così la mozione che il gruppo consiliare di Forza Italia presenterà al Consiglio comunale di Massa.

«Le lamentele dei cittadini per i disagi e i pericoli sono quotidiane. Le segnalazioni agli Uffici preposti pure. Il Consiglio comunale di Massa in data 4.2.2022, con atto n. 20 – ha approvato una mozione (proposta n. 2 del 10.1.2022) che ha impegnato il sindaco e la Giunta “ad un’attenta verifica delle segnalazioni giunte dai cittadini e dai loro rappresentanti, a provvedere senza indugio alla liberazione del suolo pubblico occupato abusivamente nel viale della Stazione e nelle sue pertinenze; a provvedere al ripristino della legalità e del decoro in detto viale anche tramite una maggior vigilanza da parte della Polizia Municipale; ad attuare la cura delle aiuole e degli alberi del viale con idoneo trattamento antiparassitario”. – si legge nel testo della mozione – La presente interpellanza segue un’interrogazione presentata sugli stessi temi nel mese di ottobre dell’anno 2021. Ad oggi le problematiche evidenziate permangono e non risultano adempiuti, neppure in parte, gli impegni assunti con la sopra detta mozione».

Forza Italia, dunque, «interroga l’amministrazione comunale per conoscere i motivi del mancato adempimento degli impegni assunti con la sopra detta mozione e se, come e quando, intende attivarsi per ripristinare le condizioni di legalità e decoro».