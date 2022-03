Carrara, si scava nelle piazze per inserire totem. Pd: «Scelta frettolosa che porta ad errori»

CARRARA – «Quattro scavi nelle più amate storiche piazze cittadine hanno creato sconcerto tra i carraresi. Sembra, per creare basi a “cartelloni” o “totem” alti due metri, posizionati per illustrare le bellezze delle piazze stesse e della città». Inizia così la nota del direttivo Pd Carrara Centro, critico sulla scelta dell’amministrazione.

«L’assessorato alla cultura li ha preposti e posti, sembra con tutti i crismi procedurali e autorizzatori per intervenire, ma operando, a nostro parere, con veemenza sui tessuti pavimentari storici e preziosi (ricordiamo l’antica sollevazione dei cittadini per fermare l’asfaltatura di via dell’Arancio, oggi rinata). – si legge nella nota – Ci poniamo quindi alcune domande: quanto siano davvero utili ai fini turistici? Quelle funzioni non si potrebbero risolvere con altro metodo? Che fine hanno fatto le antiche bozze “tagliate” e asportate qualora ricollocabili pur nel dedalo dei 4 ferri? Perché al centro di piazza Mazzini (Accademia) dentro il pavimento carrarino più tipico? Perché posizionati ad intralcio della mobilità pedonale? Perché non è stato adottato un metodo costruttivo di confronto?».

«Condividiamo in linea di principio le iniziative promozionali, ma non l’adozione di metodi che si volevano superati da tempo. – conclude il direttivo – Per questo continueremo ad intervenire in senso costruttivo pur nella perplessità di scelte che, attesa la vicinanza della tornata elettorale, potrebbero essere prese troppo frettolosamente e portare a commettere grossolani errori».