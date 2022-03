Arrighi: «Recuperare gli impianti sportivi, per gli atleti e per il loro pubblico»

CARRARA – “Gli spazi destinati allo sport sono vitali per una città. Sarà compito della nostra amministrazione assicurarsi che quelli che esistono siano attivi ed impegnarsi a metterne a disposizione di nuovi. L’obiettivo è quello di curare lo sport partendo dalle cose più basilari, come la creazione di percorsi per fare jogging all’interno dei parchi, per arrivare ad affrontare le annose questioni legate agli impianti sportivi”. Inizia così l’intervento della candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra Serena Arrighi sul tema delle strutture sportive del territorio comunale. Dallo Stadio dei Marmi al Palasport (“palazzetto”) di Avenza, dal campo scuola all’ex Campo dei Pini: aree abbandonate o impianti divenuti inaccessibili al pubblico a causa di problemi strutturali o di messa in sicurezza.

“Lo sport è importante – sottolinea la Arrighi – per la vita e per la salute, e per i bambini, come momento di socializzazione e di educazione al rispetto delle regole. Penso non solo allo sport agonistico, ma anche alla semplice attività fisica, svolta dalla singola persona o in gruppo, che aiuta a prevenire problemi di salute. Diventa fondamentale, a questo punto, intervenire quanto prima per riportare il campo scuola di Marina di Carrara, struttura dalle enormi potenzialità ma attualmente in condizioni pessime, a condizioni di piena accessibilità. La pista di atletica non è più valida, né per le competizioni ufficiali né per gli allenamenti. I campi da basket e pallavolo sono distrutti e abbadonati e la tribuna spettatori è assolutamente inadeguata: su questa si dovrebbe intervenire per creare una struttura con tettoia che rispetti gli standard europei”.

Ci sono poi gli impianti che hanno chiuso le porte al pubblico per problemi strutturali. “Penso allo Stadio dei Marmi – continua la candidata – che da anni necessita di interventi di adeguamento per essere riportato alla piena capienza e che ad oggi non ha ancora un settore coperto agibile. O al Palasport di Avenza, che a causa dell’iter per ottenere il certificato di prevenzioni incendi non può più ospitare spettatori sugli spalti. Sono vicina ai vari club che si allenano al “palazzetto” e che da mesi sono costretti a fare a meno del supporto dei propri tifosi. Un problema, anche questo, da affrontare quanto prima. Perché lo sport non è soltanto di chi lo pratica, ma anche di chi lo vive da fuori, e gli appassionati devono poter seguire i propri club da vicino. Mi piacerebbe incontrare, nelle prossime settimane, le società sportive del territorio, in modo da dare il via ad un percorso basato sulla condivisione e sull’ascolto. Approccio che potrebbe tradursi, poi, in un metodo di lavoro da utilizzare nell’azione di governo della futura giunta”.