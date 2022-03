Angelo Patané candidato nella lista Simone Caffaz Sindaco: «C’è molto da fare»

CARRARA – Angelo Patané, sessantenne romano ma residente a Marina di Carrara da tempo, è un altro candidato nella lista Simone Caffaz Sindaco. Diplomato ragioniere, dopo aver prestato servizio dal 1982 al 2013 nel reparto Aereo Navale della Guardia di Finanza, si è ritirato per motivi di salute. «Penso di poter dare ancora il mio contributo in questa società in un momento storico dove molti valori sono stati messi da parte a discapito della comunità.- dice nel spiegare i motivi della sua candidatura – Vivo a Carrara da quasi quarant’anni e ho trovato un ambiente migliore di quello romano, dal punto di vista umano. Qui a Carrara credo di poter essere utile, specialmente nel sociale dove, insieme alla mia associazione, siamo molto attivi e dove penso di poter dare ancora qualcosa».

Sulla scelta di appoggiare Simone Caffaz, Angelo afferma: «Credo sia il candidato ideale per poter portare quel rinnovamento ad una città che grazie alle precedenti amministrazioni ha veduto un costante declino. Simone è una persona che si è sempre impegnata ed ha messo la faccia in ciò in cui crede: inoltre, rispecchia molto le mie ideologie di pensiero ed il mio modus operandi».

In merito alle cose da fare per Carrara, Patané punta sul sociale e sull’imprenditorialità, al fine di offrire prospettive ai ragazzi, essendo anche lui padre di tre figli e con tutte le preoccupazioni legate al loro futuro: «C’è molto da fare su molti fronti: dall’imprenditoria, al territorio, al sociale, al commercio. – conclude – Purtroppo è anche lo scotto che dobbiamo pagare grazie al mal governo che ci è stato imposto finora».