«Strada provinciale per Pognana da anni in condizioni di degrado e pericolo»

MASSA-CARRARA – “Massa non è mai stata così lontana: almeno questo è quello che dicono i fatti guardando il territorio di Fivizzano. Prendiamo in esame la strada provinciale 17 per Pognana, da anni in condizione di degrado e soprattutto di pericolo, su cui insiste una frana di grandi dimensioni e rispetto alla quale l’ente provinciale ha risposto con un paio di cartelli di e una rete arancione. Basterebbe questa situazione a spiegare lo stato di incuria in cui versa il territorio a causa dell’abbandono di chi lo governa: un territorio in cui l’amministrazione comunale ed anche parte della minoranza di centrosinistra hanno sostenuto il Presidente uscente Gianni Lorenzetti senza guardare gli interessi della Lunigiana”. Così Gianfranco Colombani, commissario Lega Fivizzano, e Vittorio Marini, coordinatore Forza Italia Fivizzano, a proposito delle condizioni della strada provinciale 17 per Pognana. “Ricordiamocelo, quando andiamo a votare, che dietro alle liste civiche ci sono comunque identità ben precise e chi era di centrosinistra continua ad esserlo. Ebbene cosa si sono detti Comune e Provincia? Come pensano di affrontare questa situazione? Oppure non ci pensano affatto”.

“Noi affideremo – fanno sapere Colombani e Marini – ai Consiglieri provinciali del centrodestra Omar Tognini, Irene Mannini e Bruno Tenerani il compito di presentare un’interrogazione al Presidente della Provincia e al delegato alle strade Giovanni Longinotti. Ma nessuno dei Consiglieri comunali che hanno votato questa nuova amministrazione provinciale e la sostengono è privo di responsabilità, ovviamente esclusi quelli del centrodestra”.