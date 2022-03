«La Bolkestein calpesta storia e tradizione. La Regione si schieri a fianco dei balneari»

MASSA-CARRARA – “La Bolkestein mortifica e penalizza migliaia di imprese, la maggior parte a conduzione familiare, una direttiva europea che danneggia un comparto importantissimo della nostra economia regionale e nazionale. Il provvedimento del Governo, che recepisce tale direttiva europea, calpesta storia e tradizione dimenticando migliaia di imprenditori”. E’ quanto dichiarano, a proposito della direttiva, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, e Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico”.

“Una vicenda gestita male – commentano – che lascia nell’incertezza migliaia di concessionari demaniali: hanno la data precisa del 2023 come scadenza delle loro concessioni, ma non hanno alcuna certezza su quelle che saranno le loro tutele. Non solo. Con le gare si apre alla possibilità di svendere le nostre spiagge a multinazionali straniere con una conseguente offerta turistica sempre più al ribasso. E’ stata demonizzata un’intera categoria che negli anni ha investito in strutture e accoglienza. La Regione Toscana deve schierarsi al fianco dei balneari toscani chiedendo a tutte le forze politiche di cambiare il provvedimento in Parlamento”.