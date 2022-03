Oss, continua la polemica tra Cisl-Fp e Asl: «Lavoreranno senza aver firmato contratto collettivo»

TOSCANA – Continua la polemica tra Cisl-Fp e Asl in merito al nuovo contratto di lavoro degli oss da parte delle cooperative “Di Vittorio” e “Compass”, vincitrici dell’appalto regionale: «La Asl Toscana Nord Ovest mente sapendo di mentire, – dichiara il segretario Generale Cisl-Fp Toscana Nord Enzo Mastorci – si aggroviglia con giri di parole per confermare quello che da tempo denunciamo. Parla di percorso adottato nei mesi scorsi per parlare dell’appalto trasporti, ma omette di dire che il trasporto di persone come avviene al Noa e all’Ospedale di Pontremoli, non era contemplato e lo ha denunciato la Cisl-Fp nell’incontro del 1 dicembre 2021. Personalmente come Cisl-Fp, sono stato in direzione aziendale due volte per avere quelle risposte che non sono arrivate e la Asl Toscana Nord Ovest ha proceduto e di fatto quegli Oss non potranno più svolgere le loro funzioni professionali».

«La Asl smentisce nella dialettica – continua Mastorci – ma conferma nei fatti dichiarando che “eventualmente i pazienti saranno aiutati e soccorsi dal personale Asl infermieristico oppure oss” confermando che il personale delle cooperative sarà declassato a semplice “spingi barella”. La Asl Toscana Nord Ovest dichiara che abbiamo disertato l’incontro del 25 febbraio? È vero, non partecipiamo a tavoli sindacali dove il solo compito è quello di “prendere atto delle decisioni prese” e va rimarcato che quel tavolo è stato convocato solo ed esclusivamente perché richiesto dalle cooperative uscenti il giorno 21 febbraio, perché al contrario la Asl avrebbe mancato anche questo passaggio. Ieri soltanto – conclude Mastorci – è stato definito il livello di inquadramento del personale al secondo livello del Ccnl Multiservizi e ad oggi nessuno di loro ha avuto contatti con la ditta appaltatrice. Oggi gli operatori lavoreranno con un datore di lavoro senza aver firmato nessun contratto. Tutto questo è semplicemente vergognoso. Questo conferma quanto distante sia la direzione Asl dai suoi Servizi. Gli oss da oggi saranno inquadrati come “operai generici” con una paga base 1251,36 contro la paga base di un oss con contratto delle cooperative sociale come avveniva fino a ieri pari a 1425,21».