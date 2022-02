Zona industriale, bonifiche a rischio? Nardi chiede chiarimenti al ministro Cingolani

MASSA-CARRARA – “Monitorare l’iter progettuale delle bonifiche del Sin (Sito d’Interesse Nazionale) di Massa-Carrara ed evitare la revoca degli oltre 25 milioni di euro già stanziati con fondi regionali e statali”. È quanto chiede in una interrogazione parlamentale depositata oggi, giovedì 24 febbraio, al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, la deputata Pd e presidente della Commissione Attività produttive della Camera Martina Nardi.

“Sogesid, la società di Mite e Mims incaricata di redigere il progetto, ha già rassicurato che integrerà i rilievi mossi da Arpat e Genio civile Toscana Nord l’8 febbraio scorso durante la Conferenza dei Servizi. Nonostante ciò appare evidente che sussistano nelle comunità territoriali e negli enti locali forti preoccupazioni sulle attuali criticità che potrebbero ritardare i lavori di bonifica e compromettere oltretutto la revoca delle risorse qualora la procedura di affidamento in appalto integrato non consentisse l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno. Chiediamo quindi l’intervento del governo per evitare che eventuali ritardi burocratici possano ripercuotersi sulla tutela di cittadini ed ambiente” conclude Martina Nardi.