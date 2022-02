Nuovo ponte di Albiano, Pd: «Una svolta importante sulla viabilità in Val di Magra»

LUNIGIANA – Il Partito Democratico di Massa Carrara interviene sull’evoluzione della vicenda legata allo sviluppo della viabilità in Val di Magra e in Lunigiana: «La posa in opera del quarto impalcato del ponte di Albiano è stata un evento importante, un risultato che come Partito Democratico accogliamo con entusiasmo, come una vittoria delle istituzioni locali, in primis l’amministrazione comunale di Aulla, che ha spinto, seguito e monitorato giornalmente lo sviluppo e l’avanzamento dell’opera, ma anche un segno chiaro che il nostro paese ha le capacità e l’organizzazione per potere fare e bene, quando riesce a non essere prigioniero della burocrazia».

«A questo punto il ponte se non sussisteranno imprevisti dell’ultima ora potrà essere inaugurato nell’arco di pochi mesi, forse settimane, ma importanti notizie arrivano dal Ministero della Mobilità relativamente al futuro della viabilità di collegamento della Val di Magra e della Val di Vara, un territorio diviso tra Toscana e Liguria, ma che ha storicamente una propria identità e omogeneità economico-culturale; attraverso l’intervento del Ministro Andrea Orlando è stato avviato il percorso tecnico affinché la rampa autostradale di Albiano-Ceparana resti in via permanente al servizio delle nostre comunità. – continua il Pd – Le rampe si sono infatti dimostrate sicure ed hanno risposto egregiamente alle esigenze del traffico senza creare alcun tipo di problema sui flussi della A12».

«Il Partito Democratico di Aulla e il partito provinciale di Massa-Carrara appoggiano in maniera totale assieme agli amici di La Spezia questa proposta, che assieme all’avvio del percorso legato alla bretella Santo Stefano Ceparana, potrà finalmente creare un collegamento moderno e sicuro tra Liguria e Toscana, nonché creare una importante rete locale di collegamento su Montedivalli, nel Comune di Podenzana e su Albiano Magra, nel Comune di Aulla, territorio che ha sofferto per due anni l’isolamento e che con tali opere potrà ricostruire un percorso di ripartenza di sviluppo commerciale ed industriale. In tal senso il Partito Democratico sta ulteriormente spingendo sia sulle istituzioni regionali sia a livello governativo per potere definire una volta per tutte le modalità di accesso ai ristori per commercianti ed attività produttive danneggiati dall’isolamento dovuto al crollo del ponte, che ad oggi hanno potuto usufruire di sgravi forniti dal Comune di Aulla e, in piccola parte, dalla Regione Toscana. – conclude il PD – Siamo infine convinti che una azione politica congiunta, un tavolo comune, del Partito Democratico di Massa-Carrara e La Spezia, assieme ai nostri sindaci e amministratori sarà assolutamente fondamentale come spinta e volano per ulteriori progetti di sviluppo dei nostri territori».