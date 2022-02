Al Parco della Comasca il primo congresso provinciale del Movimento Giovanile della Sinistra

MASSA-CARRARA – Il Movimento Giovanile della Sinistra di Massa Carrara organizza il suo primo congresso provinciale domenica 27 febbraio presso il Parco della Comasca, a partire dalle 10. “Sarà l’occasione per dare ancora più forza alla nostra proposta politica – dichiarano dal Mgs – che ormai da più di quattro anni si articola sul territorio della nostra provincia, animata dall’energia di giovani lavoratori, studenti delle scuole superiori e universitari. Al rinnovo delle cariche politiche, si abbinerà una serie di interventi politici e tematici interamente a cura dei nostri iscritti, volti a esplicitare le nostre posizioni in merito alle più stringenti questioni locali e non. Invitiamo a partecipare in particolare i nostri coetanei, con i quali abbiamo condiviso manifestazioni e iniziative negli ultimi anni, ma anche partiti, associazioni e la cittadinanza tutta, che potrà trovare in questa sede un importante momento di confronto”.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, per prenotare un posto o per ogni informazione, è possibile contattare il Movimento Giovanile della Sinistra tramite le pagine Facebook e Instagram o tramite la mail: mgsmassacarrara@libero.it.