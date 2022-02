Giulio Zanetti nuovo commissario di Carrara per la Lega

CARRARA – L’avvocato Giulio Zanetti è il nuovo commissario di Carrara della Lega – Salvini Premier. A comunicarlo è il commissario provinciale Nicola Pieruccini: «Questo cambiamento – commenta il leader provinciale del carroccio – si è reso necessario per l’imminenza del prossimo importante appuntamento elettorale e quindi per l’esigenza di lavorare a fondo per ottenere il governo della città, vincendo le prossime elezioni amministrative. Il precedente commissario, Giuseppe Barsanti, storico militante leghista, ha svolto in questi mesi un lavoro encomiabile e prezioso, ma ha dovuto dimettersi per sopravvenuti e crescenti impegni lavorativi».

A prendere il posto di commissario comunale, per l’appunto, è Giulio Zanetti, 42 anni, avvocato e amministratore condominiale, un master in diritto tributario e già responsabile del dipartimento giustizia dello stesso partito. «Ringrazio Giuseppe – ha dichiarato Giulio Zanetti – che mi ha preceduto e che rimane una figura fondamentale per il futuro della Lega e della nostra sezione. Ho accettato questo incarico con grande senso del dovere, così come è nel mio stile. Ringrazio la Lega – Salvini Premier per la fiducia che mi è stata concessa, con un ringraziamento particolare alla Sezione di Carrara ed al nostro commissario provinciale Nicola Pieruccini. Sono quindi a disposizione di tutti quei cittadini che credono nel cambiamento e nei valori rappresentati dalla Lega».