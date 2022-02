Biglioli (FI): «Bando borghi del Pnrr occasione persa per Aulla»

AULLA – «Aulla ha una serie di borghi di grande rilevanza storica e culturale. Per questa ragione sono rimasto stupito del fatto che l’amministrazione comunale abbia rinunciato a partecipare al bando attrattività dei borghi a valere sui fondi del Pnrr. Sarebbe bastato scrivere una proposta progettuale cosi come hanno fatto altri 5 Comuni lunigianesi e un totale di 42 in tutta la Toscana». A parlare è Nicola Biglioli coordinatore comunale ad Aulla per Forza Italia e coordinatore provinciale Forza italia Giovani.

«Questo avviso serviva a contrastare lo spopolamento: perché l’amministrazione non ha pensato ad investire nelle frazioni? Forse quei cittadini sono di serie B? Sarebbe stato utile all’assessore ai lavori pubblici fare un sopralluogo a Caprigliola, semmai accompagnato dal consigliere che la frazione esprime. Oppure prendere atto delle condizioni del borgo di Vecchietto, o ancora di Valenza, di Quercia, di Olivola, di Bigliolo per citarne alcuni. Queste sono solo idee, ma sicuramente se ne sarebbero potute realizzare altre. Tuttavia la domanda è: perché non se ne è prodotta alcuna? – conclude Biglioli – La rigenerazione sociale e culturale delle comunità non si fa certamente e soltanto con qualche evento culturale, con una serata estiva, con la presenrazioke di un libro, ma con proposte strategiche che portino a soluzioni edili, al ripopolamento, all’insediamento di nuove imprese locali all’interno dei borghi. Ripopolare Caprigliola, pavimentarla, illuminarla, rifare í sottoservizi, ma anche portare nuove attività al suo interno, oppure rganizzare visite guidate, valorizzazre le produzioni tipiche di Bigliolo avrebbe avuto senso e avrebbe restituuto dignità a chi, in questi borghi, ci vive, ci lavora e ci investe. Purtroppo tutte occasioni perse: essendo Aulla un Comune con più di 10.000 abitanti, non presentandosi sulla linea A, non potrà partecipare alla linea B del bando borghi, perchè riservata ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti. A Caprigliola sono venuti in visita Presidenti di Regione, illustri politici, tutti a decantarne la bellezza. Peccato che anche l’amministrazione non ci abbia pensato: sono treni che passano una volta. E continuiamo a perderli. Nelle altre frazioni invece non si va nè in visita, nè si investe».