Nasce il gruppo parlamentare ManifestA. Mcc: «Buon lavoro alle deputate»

MASSA – La creazione del gruppo parlamentare ManifestA è una iniziativa che il collettivo Massa Città in Comune saluta con favore. “Le parlamentari che lo hanno costituite e si sono fatte portavoce di forze politiche quali Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Sinistra Europea – osservano dal collettivo – rendono concreto il desiderio di molti italiani di avere una rappresentanza politica in parlamento che riesca a parlare a quelle classi della nostra società che non hanno più trovato voce nelle istituzioni. Sono soprattutto coloro che hanno pagato maggiormente la crisi, quali lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, precari del mondo del lavoro, disoccupati e disoccupati, che oggi possono avere in riferimento concreto e progressista all’interno di un parlamento da troppo tempo appiattito sulle posizioni neoliberiste, di destra e di centrosinistra. Anche noi di Massa Città in Comune ci riconosciamo in questa area e auspichiamo che sia un inizio per riportare le istanze popolari e progressiste all’interno delle istituzioni”.

“Già le dichiarazioni di ieri in merito al decreto milleproroghe che l’iniziativa di accogliere gli studenti all’interno del Parlamento in una conferenza stampa rendendoli protagonisti, mentre qualcuno preferisce manganellarli, ci permettono di affermare che siamo sulla buona strada – chiudono da Mcc -. Per questo auguriamo a Doriana Sarli, Yana Ehm, Silvia Benedetti e a Simona Suriano un buon lavoro all’interno della Camera dei deputati affinché si possa aprire una nuova stagione di progresso per il paese e per le nostre città”.