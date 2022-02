Ponte di Albiano, Mazzetti (FI): «Bene scatto nei lavori, si rispetti cronoprogramma»

ALBIANO MAGRA – «Finalmente l’accelerazione tanto attesa nei lavori del nuovo ponte di Albiano Magra. Per troppo tempo i lavori sono andati a rilento e non hanno rispettato il cronoprogramma. Il territorio ha subito un danno incalcolabile in questi quasi due anni senza il ponte, lo abbiamo constatato sul posto più volte, e non può aspettare oltre anche perché stiamo parlando di un territorio di confine e di collegamento con la Liguria e per questo strategico». A parlare è Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della VIII Commissione (Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici).

«La data di apertura al traffico che mi fu comunicata dopo interrogazione al Ministro delle Infrastrutture, è il mese di marzo e auspichiamo che non ci siano ulteriori rallentamenti e si proceda come fatto in questi ultimi mesi. – conclude la Mazzetti – A questo si è aggiunto adesso anche un profilo legale, come prevedibile. Siamo garantisti sempre e fino alla fine, perché è giusto che tutti chiariscano le proprie posizioni, ma è altrettanto giusto, e dovuto ai cittadini di Aulla e Albiano, fare piena luce sulle eventuali omissioni o la scarsa manutenzione».